Внешнее управление западными компаниями защитит их сотрудников и клиентов – политолог

Владимир Путин поддержал идею ввести внешнее управление для иностранных компаний, которые объявили о том, что покидают российский рынок. Ранее с таким предложением выступили в Минэкономразвития РФ. Разбираемся, какой эффект эта мера окажет на отечественную экономику.



Поддержать тех, кто хочет работать

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В четверг, 10 марта, Владимир Путин провел совещание с членами правительства, где обсуждался уход ряда иностранных компаний из России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о предложении вводить внешнюю администрацию, если зарубежные собственники необоснованно закроют предприятие. Владимир Путин заявил, что в этом случае нужно действовать решительно.





Владимир Путин президент РФ Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет.

"Инструментов, легальных, рыночных, достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов", – подчеркнул президент.

Ранее с предложением вводить внешнее управление сроком на шесть месяцев в ушедших из России компаниях, где долей более 25% владеют иностранные лица, выступили в Минэкономразвития РФ. За это время прежний собственник может вернуться к работе или продать свою долю в бизнесе, указали в ведомстве. Нововведения помогут сохранить деятельность предприятий и рабочие места. Меры должны мотивировать зарубежный бизнес не прекращать работу в России, обратили внимание в министерстве.

В проекте указано, что внешнее управление может быть введено, если руководство компанией фактически остановлено в нарушение российских законов. К примеру, если менеджеры покинули Россию начиная с 24 февраля. Кроме того, внешнее управление могут ввести, если зарубежный собственник вывел имущество, без которого предприятие не может работать.

До этого сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о национализации имущества иностранных компаний, которые объявили об уходе из страны. С соответствующим предложением выступила партия "Единая Россия".



Организация "Общественная потребительская инициатива" составила список зарубежных компаний – претендентов на национализацию. Среди них такие бренды, как Apple, IKEA, Microsoft, McDonald's, Porsche и H&M. Полный перечень уже направлен в правительство и Генпрокуратуру.

"Производства должны работать"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Политолог Александр Асафов в беседе с Москвой 24 напомнил, что национализация предусматривает обращение имущества в пользу государства. В данном случае такая ситуация не рассматривается, подчеркнул он.

"Речь идет о том, что из-за определенных обстоятельств, и не только внешних, данные компании не хотят выполнять свои обязательства. В том числе и перед персоналом. Соответственно, у этого должны быть определенные последствия. Единственным более-менее понятным вариантом является введение внешней администрации по управлению организацией", – сказал эксперт.





Александр Асафов политолог Это не национализация, это не рейдерский захват. Просто люди и производства должны работать, если их руководство по, очевидно, идеологическим причинам не хочет развивать бизнес. А хочет его банкротить и выкидывать людей на улицу без средств к существованию.

Поведение руководства западных компаний в сложившихся условиях выглядит недобросовестным, считает Асафов. В этой ситуации необходимо защитить интересы сотрудников и клиентов ушедшего бизнеса, обратил он внимание. При этом политолог считает, что зарубежные предприятия могут непублично начать искать варианты решения проблемы.

"Для многих уход из России или приостановление деятельности является единственным способом не подпасть под санкции за работу на российском рынке. Думаю, та самая внешняя администрация спасет ситуацию. И предприятия будут работать, и бизнес под санкции не подпадет", – сказал Асафов.

По мнению специалиста, для многих это будет хорошим выходом из положения.