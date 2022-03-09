Правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, ушедших из РФ

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Правительство сохранит рабочие места в иностранных компаниях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

"В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.

Назначать временную администрацию будут на 6 месяцев. В течение этого периода прежний собственник имеет право подать заявление в суд о прекращении деятельности внешней администрации, если он планирует возобновить свою деятельность или продать принадлежащую ему долю.

В пресс-службе Минэкономразвития подчеркнули, что основной целью нововведений является сохранение деятельности организаций, рабочих мест, а также быстрая продажа предприятий в условиях санкционного давления. Предполагается, что проект стимулирует организации, находящиеся под иностранным контролем, не прекращать деятельность на территории России.

Согласно документу, внешняя администрация может быть введена в том случае, если управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено в нарушение российского законодательства. В частности, речь идет о ситуациях, при которых руководство начиная с 24 февраля покинуло территорию РФ, оставив организацию без управления, либо вывело имущество организации, в результате чего она оказалась временно неспособна исполнять свои обязательства.

В министерстве добавили, что заявление нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых организаций, поскольку действующее законодательство уже позволяет оперативно вводить в подобных организациях временную администрацию.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о национализации собственности иностранных компаний, покидающих российский рынок.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.