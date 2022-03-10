В Совфеде рассказали, что будет с активами уходящих из РФ компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что активы иностранных компаний, покидающих российский рынок, могут быть заблокированы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры", – рассказал Клишас.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о национализации собственности иностранных компаний, покидающих российский рынок. Одобренный второй пакет мер предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, уходящих из РФ. Помимо прочего, законопроект предусматривает возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, 25% которых принадлежат гражданам или юрлицам недружественных стран.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.