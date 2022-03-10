Медведев передал привет McDonald's после закрытия ресторанов

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал привет McDonald's, заявившему о временном уходе из России.

По словам Медведева, российские бизнесмены, подпавшие под санкции, могли бы заняться производством ингредиентов для бургеров.

"Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу!" – написал он в соцсети "ВКонтакте".

8 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

