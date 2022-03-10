Путин потребовал решительно действовать в ответ на закрытие иностранных предприятий в РФ

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Президент России Владимир Путин потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками, вводя внешнее управление.

"Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно", – заявил глава РФ на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, у которых есть на это желание.

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят", – цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что права иностранных инвесторов, продолжающих работать в России, должны быть надежно защищены.

С предложением вводить внешнюю администрацию на предприятиях, которые необоснованно закрывают зарубежные собственники, от лица правительства РФ выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Она будет определять дальнейшую судьбу предприятия", – пояснил глава кабмина.

Он отметил, что ключевой задачей при этом является сохранение рабочих мест и профиля деятельности организации. Мишустин уточнил, что большинство предприятий в настоящий момент заявляют лишь о временной приостановке с сохранением заработной платы.

"Мы будем тщательно мониторить эту ситуацию", – заключил премьер-министр.

Ранее в Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Уточнялось, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.