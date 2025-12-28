На "Матрешке Москвы" в "Зарядье" показали новые объемные фигуры

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном парке "Зарядье" в субботу, 27 декабря, прошла премьера новогоднего шоу. Московские 3D-дизайнеры представили вдохновленные зимними символами разных эпох фигуры, созданные для инновационной достопримечательности "Матрешки Москвы".

Зрители увидели 11-метровые копии елочных игрушек 1930-х годов, воздушный шар с Щелкунчиком и девочкой Машей, а также образы, посвященные космической тематике 1960-х. Подвижные элементы инсталляции превратились в снеговика, Деда Мороза и Снегурочку.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что "Матрешка Москвы" является настоящим достоянием московской инженерии и промышленности.

Конструкция состоит из 1,5 тысячи подвижных медиаэкранов-сот, каждый из которых может наклоняться на угол до 45 градусов и выдвигаться на расстояние до одного метра. Благодаря этому экраны способны формировать объемные динамичные изображения.

По словам вице-мэра, подобной технологии нет ни в одной точке мира. По задаче Сергея Собянина все основные комплектующие изготовили на заводах столицы.

"Она состоит более чем из 600 тысяч деталей, которые задействуют передовые системы управления. В 2025 году мы показали гостям парка "Зарядье" более 80 познавательных сцен с применением 3D-графики и кинетической инсталляции. Все они – о достижениях столицы, культуре, географии и традициях страны", – добавил Ликсутов.

Новогоднее шоу с цифровой интерпретацией "Щелкунчика" будет идти ежедневно до 30 января.

28 декабря праздничную программу покажут в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. 29 и 30 декабря – в 18:00, 19:00 и 20:00.

В дни новогодних праздников (с 31 декабря по 11 января), а также по выходным после каникул (12–30 января) сеансы пройдут в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

В будние дни с 12 по 30 января шоу начнется в 18:00, 19:00 и 20:00.

Ранее тематическую новогоднюю ель установили в районе Замоскворечье в рамках проекта "Зима в Москве". Она расположена около выхода из наземного вестибюля станции метро "Третьяковская". На игрушках можно увидеть мемориальную квартиру А. С. Пушкина на Арбате, церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", павильон № 35 "Главтабак" на ВДНХ и многое другое.