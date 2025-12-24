Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 16:02

Общество
Главная / Новости /

Декоратор Макарова: при украшении елки нужно использовать максимум два цвета

Декоратор рассказала, какие приемы помогут стильно украсить елку

Фото: depositphotos/Kryzhov

Соблюдение цветовой дисциплины и игра с фактурами помогут стильно украсить новогоднюю елку. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер и интерьерный психолог Ирина Макарова.

24 декабря отмечается День украшения новогодней елки. По словам эксперта, начинать декор праздничного дерева всегда следует с подсветки.

Для этого достаточно одной гирлянды с теплым и желательно немигающим светом. Именно такой вариант не раздражает и помогает создать в пространстве атмосферу уюта. Изделие нужно намотать ближе к стволу, тогда дерево будет как бы светиться изнутри и выглядеть от этого дороже, пояснила декоратор.

При украшении очень важно соблюдать цветовую дисциплину: одного-двух цветов более чем достаточно, потому что, если их становится больше, елка теряет цельность и начинает визуально "шуметь".
Ирина Макарова
дизайнер и интерьерный психолог

Гораздо эффектнее работает не цвет, а игра фактур: можно сочетать матовые, глянцевые, прозрачные игрушки, а также сделанные из натуральных материалов. Еще стоит использовать декор, разный по форме, добавила специалист.

"Частая ошибка при украшении ели – вешать игрушки только на кончики веток. Я же всегда начинаю с расположения крупных ярких элементов внутри, ближе к стволу дерева. А для краев веток оставляю меньший по размеру и более прозрачный декор. Тогда елка выглядит объемно, а не кажется плоской картинкой", – отметила Макарова.

Кроме того, есть простой лайфхак: когда кажется, что все готово, можно попробовать убрать примерно треть декора. Чаще всего после этого елка становится визуально спокойнее, благороднее и презентабельнее. Не нужно бояться пустых мест – именно они создают ощущение воздуха и делают композицию целостной, заключила эксперт.

Ранее дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова рассказала, что сейчас идет тенденция на уникальный новогодний декор, возможно, даже сделанный своими руками. Также в моде ретро, поэтому уместно вернуться к воспоминаниям и украсить елку игрушками советских времен.

Читайте также


Трошина Любовь

обществопраздникиэксклюзив

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика