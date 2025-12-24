Декоратор Макарова: при украшении елки нужно использовать максимум два цвета

Фото: depositphotos/Kryzhov

Соблюдение цветовой дисциплины и игра с фактурами помогут стильно украсить новогоднюю елку. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер и интерьерный психолог Ирина Макарова.

24 декабря отмечается День украшения новогодней елки. По словам эксперта, начинать декор праздничного дерева всегда следует с подсветки.

Для этого достаточно одной гирлянды с теплым и желательно немигающим светом. Именно такой вариант не раздражает и помогает создать в пространстве атмосферу уюта. Изделие нужно намотать ближе к стволу, тогда дерево будет как бы светиться изнутри и выглядеть от этого дороже, пояснила декоратор.





Ирина Макарова дизайнер и интерьерный психолог При украшении очень важно соблюдать цветовую дисциплину: одного-двух цветов более чем достаточно, потому что, если их становится больше, елка теряет цельность и начинает визуально "шуметь".

Гораздо эффектнее работает не цвет, а игра фактур: можно сочетать матовые, глянцевые, прозрачные игрушки, а также сделанные из натуральных материалов. Еще стоит использовать декор, разный по форме, добавила специалист.

"Частая ошибка при украшении ели – вешать игрушки только на кончики веток. Я же всегда начинаю с расположения крупных ярких элементов внутри, ближе к стволу дерева. А для краев веток оставляю меньший по размеру и более прозрачный декор. Тогда елка выглядит объемно, а не кажется плоской картинкой", – отметила Макарова.

Кроме того, есть простой лайфхак: когда кажется, что все готово, можно попробовать убрать примерно треть декора. Чаще всего после этого елка становится визуально спокойнее, благороднее и презентабельнее. Не нужно бояться пустых мест – именно они создают ощущение воздуха и делают композицию целостной, заключила эксперт.

Ранее дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова рассказала, что сейчас идет тенденция на уникальный новогодний декор, возможно, даже сделанный своими руками. Также в моде ретро, поэтому уместно вернуться к воспоминаниям и украсить елку игрушками советских времен.