01 декабря, 13:08

Общество
Истории

Эксперт Цыпленков назвал главную опасность новогодних украшений для питомцев

"На зубок": какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных

Популярные новогодние игрушки представляют большую опасность для домашних питомцев, напомнили ветеринары. Животные сбивают их, пытаются разгрызть, съесть и этим наносят себе серьезные травмы. Москва 24 выяснила, что важно учитывать, преображая интерьер к празднику.  

Сезон травм

Фото: 123RF.com/sharomka

Появление елки в доме всегда привлекает домашних животных, особенно кошек, которые по своей природе очень любопытны, напомнил Москве 24 ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"Для них наиболее опасными являются новогодние украшения в виде мишуры, дождика. Любую блестящую леску кошки непременно захотят попробовать на зубок, при этом у этих животных ротовой аппарат и язык устроены так, что, если они начинают что-то заглатывать, выплюнуть не могут", – пояснил эксперт.


Проглоченная мишура может вызывать кишечную непроходимость. Что касается собак, то эти животные чаще всего попадают в праздники к врачам с отравлениями, потом что утащили со стола что-то вредное.
Михаил Шеляков
ветеринар высшей квалификационной категории

При этом абсолютно для всех питомцев опасность представляют стеклянные игрушки. Животные сбивают их, пытаются разгрызть и часто наносят себе этим травмы: режут лапы, губы, десны. Поэтому владельцам стоит выбирать только небьющиеся украшения, а также крупные, которые сложно разгрызть или проглотить, обратил внимание Шеляков.

"Также стоит отказаться от светящихся гирлянд: мигающие лампочки часто привлекают внимание питомцев – они перегрызают провода и получают удары током. В качестве безопасной альтернативы могу посоветовать варианты на батарейках. Кроме этого, есть специальные герметичные корпусы, в которые получится спрятать провода", – отметил эксперт.

Важно учитывать, что питомцы также часто любят грызть саму елку. И в этом плане натуральное дерево менее опасно, чем искусственное, у которого ветки и иголки имеют жесткую структуру.
Михаил Шеляков
ветеринар высшей квалификационной категории

Поэтому елку лучше чем-то огораживать или хотя бы использовать визуальную защиту: поставить рядом с ней предмет, которого животное боится (например, пылесос).  

"Кстати, кошки не любят запах цитрусов, поэтому можно, например, корки мандаринов разложить вокруг елки, и ее привлекательность снизится. Либо побрызгать на ветки соответствующее эфирное масло", – добавил Шеляков.

Кроме того, эксперт напомнил, что сама елка должна быть хорошо закреплена. Если питомец все же до нее доберется и начнет с ней играть, то дерево может упасть и придавить животное.

Опасные симптомы

Фото:123RF.com/garnazarina

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков в разговоре с Москвой 24 отметил, что проглоченная мишура становится самой распространенной причиной обращения к специалистам.

Украшение травмирует питомцу кишечник, что может закончиться смертельным исходом, предупредил эксперт.

Но главная опасность новогодних украшений заключается в том, что владельцы часто даже не догадываются, что произошло, и начинают подозревать неладное, только когда животное становится вялым, появляется рвота и сильные боли в области живота. В такой ситуации надо немедленно обращаться в клинику. 
Евгений Цыпленков
ветеринарный врач

Также бывают случаи, когда животные получают ожоги, например, из-за того, что пытались играть с горящими свечами. 

Иногда в таких ситуациях можно помочь питомцу самостоятельно: нужно охладить место ожога, приложив к нему лед, завернутый во что-либо, на 5–10 минут. Потом сделать небольшой перерыв (15 минут) и еще раз повторить процедуру. После этого пораженный участок необходимо помазать противовоспалительным препаратом от ожогов для питомцев, пояснил ветеринар.

Трошина Любовь

животныеобществопраздникиистории

