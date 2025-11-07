Зоопсихолог Черников: в играх с кошками хозяевам стоит имитировать охотничье поведение

Жест "злая рука" во время игры с кошкой может привести к ее гибели, предупредили эксперты. Действительно ли это так и какие еще развлечения могут навредить домашним любимцам, расскажет Москва 24.

"Не самое лучшее занятие"

Жест "злая рука", когда хозяин растопыривает пальцы во время игры с кошкой, может вызвать у питомца сильнейший стресс и даже привести к гибели животного. Об этом в разговоре с "Абзацем" предупредил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.





Евгений Цыпленков ветеринарный врач Кошки подвержены стрессу, и чем больше они волнуются и переживают, тем хуже их здоровье. В некоторых случаях и вовсе могут умереть. Поэтому нервировать своих питомцев – не самое лучшее занятие, в том числе через этот жест.

"Злую руку" кошка воспринимает как угрозу, и, конечно, она стрессует и агрессивно на нее реагирует: шипит, бегает, встает на дыбы. Степень раздражения может быть разной", – добавил эксперт.

Также пугать кошку подобным образом недопустимо, даже если это элемент воспитания. Возраст, здоровье и склад характера питомца в данном случае роли не играют, подчеркнул Цыпленков.

Ранее эксперт предупреждал об опасности постоянного тисканья кошки. Ветеринар объяснил, что, если часто гладить и обнимать их против воли, это вызывает у животных хронический стресс, который нарушает обменные процессы в организме. Особенно вредно тревожить питомцев во время сна, поскольку это нарушает их естественные биоритмы. Такие вмешательства могут привести к сбоям в выработке ферментов и гормонов, обратил внимание Цыпленков.

"Кошки очень чувствительны. Некоторые при больших объемах стресса погибают", – предупредил он.

При этом распознать стрессовое состояние у питомца бывает сложно. Ветеринар рекомендовал обращать внимание на такие признаки, как ухудшение аппетита и выпадение шерсти. Взаимодействовать с кошкой можно, только когда она сама проявляет интерес к общению, добавил Цыпленков.

Контекст ситуации

Реакция кошки на жест "злой руки" зависит от индивидуальных черт характера животного, его предыдущего опыта и породы. Если она никогда не сталкивалась с агрессией со стороны человека, то, скорее всего, не отреагирует паникой. Об этом Москве 24 сказал руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии Сергей Черников.

"В большей степени животное реагирует на эмоцию, которая сопровождает жест – например, если человек злится или шипит. Без агрессии, просто резко показав руку, владелец в большинстве случаев не спровоцирует у питомца страха. Однако, если у кошки уже есть негативный опыт, связанный с такими играми, или ее ранее царапали рукой, она может воспринять жест как угрозу и ответить злостью", – объяснил он.





Сергей Черников зоопсихолог С кошкой безопаснее и полезнее использовать имитацию охотничьего поведения, играя с помощью предметов: кисточек, фантиков на ниточке или игрушек, похожих на мышей. Это безопасно для человека, так как кошка может случайно поцарапать, и позволяет животному реализовать инстинкты. Игру лучше заканчивать до того, как питомец потеряет к ней интерес.

Однако ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что угроза от "злой руки" зависит от контекста действий человека.

"Многие не понимают язык телодвижений животных. Классический пример – конфликт между собакой и кошкой, который часто возникает из-за того, что они "говорят" на разных языках. Например, когда собака прижимает уши, это может быть призывом к игре, а тот же жест у кошки сигнализирует об агрессии", – объяснил специалист в разговоре с Москвой 24.

Со стороны кошки угрожающими могут восприниматься действия, которые человек считает безобидными. Быстрое приближение незнакомца, его нависание над животным и даже улыбка, обнажающая зубы, которую кошка читает как оскал, – все это вызывает у питомца сильный стресс, учащение сердцебиения и выброс адреналина, подчеркнул ветеринар.

"В такой ситуации попытка погладить, резко выбросив руку, расценивается как прямая атака. Реакцией может быть как побег, так и ответная агрессия. Эта последовательность вызывает у кошки сильнейшую стрессовую реакцию – учащенное сердцебиение, повышение давления, вздыбленную шерсть. В крайних случаях это может привести к нервному срыву или даже гибели животного", – отметил Шеляков.

При этом владельцы часто не понимают причин такого поведения, ведь их намерения были добрыми. Однако то, что для нас – проявление ласки, для кошки является негативным сценарием.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Иная ситуация, если кошка сама находится рядом с хозяином, например, лежит на кровати. В спокойной обстановке те же жесты могут восприниматься как игра, а не как угроза. Но именно совокупность быстрого сближения, нависания, улыбки-оскала и резкого жеста растопыренной рукой может вызвать у животного нервный срыв и даже привести к гибели.

При играх со своими питомцами ветеринар посоветовал обращать внимание на темперамент питомца. Общее правило – минимизировать резкую жестикуляцию и громкие звуки, так как животные, особенно кошки, ориентируются на интонацию и спокойные движения. Активное размахивание руками и повышенный эмоциональный фон создают для них угрожающий "белый шум", вызывая желание скрыться. Поднимать животное высоко вверх также опасно: это может вызвать панику, попытку вырваться и, как следствие, травму, пояснил эксперт.

"Кошки – интеллигентные животные, и общаться с ними нужно уважительно и спокойно, без панибратства и излишней эмоциональности. Это залог взаимопонимания и безопасности", – добавил он.

Также Шеляков напомнил, что при играх с кошками опасность могут представлять предметы интерьера. Например, новогодние украшения, такие как "дождик" и гирлянды, часто приводят к кишечной непроходимости при проглатывании. Опасно играть и с ниткой: из-за особого строения языка с шипами, направленными назад, кошка не может ее выплюнуть и вынуждена проглатывать.

"То же относится к веревочкам, лескам и другим мелким предметам. По уровню любопытства кошек сравнивают с трехлетними детьми, поэтому необходимо убирать все, что можно попробовать на зуб, уронить или разгрызть, включая провода и зарядные устройства. Открытые окна – одна из главных опасностей, и надеяться на благоразумие питомца не стоит: окна должны быть закрыты или защищены специальными сетками", – подчеркнул он.

Позволять питомцам играть с руками и ногами в целом не рекомендуется: животное, не зная границ, может причинить боль, укусив или поцарапав. В таком случае нужно немедленно прекратить баловство и строгим голосом дать понять, что так делать нельзя. Физические наказания недопустимы, но четкое вербальное обозначение запрета кошки, как и собаки, понимают хорошо. Это позволяет сделать игры безопасными для всех участников, заключил Шеляков.

