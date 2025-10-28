Ветеринар Алешина назвала самые распространенные заболевания среди животных осенью

В осенний период питомцы особенно уязвимы для различных заболеваний, предупредили ветеринары. Какие проблемы со здоровьем возникают в межсезонье чаще всего и как защитить от них животных, расскажет Москва 24.

Что встречается чаще всего?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В осенний сезон домашние питомцы сталкиваются с различными заболеваниями, возникающими на фоне переохлаждения. Хотя диагноза "простуда" не существует ни в человеческой, ни в ветеринарной медицине, сырая холодная погода может провоцировать целый ряд болезней. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

"Наиболее распространены заболевания дыхательной системы – риниты и бронхиты, воспаления мышц (миозиты), а также циститы и другие инфекции мочеполовой системы. Особую опасность представляет обострение хронических заболеваний, которые часто активизируются в условиях осенней слякоти и повышенной влажности", – отметила она.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Помимо этого, осенью особенно активизируется бордетеллез – инфекционное заболевание, известное как "питомниковый кашель". Его симптомы напоминают человеческий коклюш: сильнейший кашель, иногда до посинения.

Это состояние требует обязательного лечения антибиотиками, которые должен назначать ветеринарный врач. При первых признаках у животного кашля или выделений из носа и ушей необходимо сразу обращаться к специалисту, подчеркнула специалист.

"В целом наиболее уязвимыми в осенний период являются молодые и пожилые животные. У щенков еще не полностью сформирован механизм терморегуляции и шерстный покров, а у возрастных ослаблен иммунитет. Также особого внимания требуют питомцы с хроническими заболеваниями в анамнезе", – сказала специалист.

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что наиболее опасной температурой является легкий минус – в диапазоне от 0 до -2 градусов.

"Обычно такая температура сопровождается туманом, мокрым снегом или дождем. В таких условиях шерсть животных намокает и полностью теряет свои теплозащитные свойства, что приводит к быстрой потере тепла – аналогично тому, как мокрая одежда перестает греть человека", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.

По словам Шелякова, среди питомцев наиболее уязвимы собаки, которые регулярно выходят на улицу. При этом длина шерсти не имеет принципиального значения – ключевым фактором является поддержание сухости.

Что делать?

При появлении таких симптомов, как вялость, угнетенное состояние, отказ от пищи и нехарактерное поведение, необходимо сразу обращаться к ветеринару, предупредила Елена Алешина. Заведующая Кунцевской ветклиникой также отметила, что самолечение, особенно антибиотиками, может не только навредить, но и осложнить дальнейшую терапию, вынуждая врача назначать более тяжелые препараты.

"Для защиты собак во время прогулок нужно использовать комбинезоны – это не только защита от холода, но и способ избежать частого мытья питомца. При двух-трехразовом выгуле постоянное мытье собаки создает дополнительный риск простуды из-за возможных сквозняков в помещении", – добавила она.

Причем собаки с легким телосложением – левретки, чихуахуа и другие миниатюрные породы – нуждаются в утеплении уже при температуре +5 градусов, подчеркнула эксперт.

"Защитная обувь для собак тоже не просто модный аксессуар, а необходимость в период использования реагентов. Альтернативой обуви может служить защитный воск для лап, но он имеет существенный недостаток – его сложно отмыть после прогулки, что может привести к загрязнению квартиры", – отметила Алешина.

В свою очередь, Михаил Шеляков посоветовал приучать питомцев к обуви постепенно – сначала носить дома, чтобы тот привык и не спотыкался, а покупать ее исключительно после примерки. Также он отметил, что шапочки в основном выполняют декоративную функцию, хотя могут быть полезны при хронических заболеваниях ушей.

При этом он подчеркнул, что в осенний период животные могут страдать не только от простудных заболеваний.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Кошки более, чем собаки, склонны к сезонной депрессии из-за сокращения светового дня. У них могут обостряться хронические заболевания на фоне тоскливого настроения. Стресс у кошек может проявляться отказом от еды и даже серьезными заболеваниями – например, идиопатическим циститом, когда животное начинает мочиться с кровью из-за нервного напряжения.

Собаки менее подвержены депрессии, особенно если с ними регулярно гуляют и обеспечивают социализацию.

"Важно понимать, что даже миниатюрные породы, например йоркширские или той-терьеры, чихуахуа, нуждаются в прогулках и общении с сородичами. Содержание собаки исключительно в квартире с использованием пеленки нарушает ее природные механизмы и может привести к негативным последствиям", – объяснил специалист.

При этом владельцам животных рекомендуется найти проверенного постоянного врача, который знает особенности их питомца и в случае необходимости может проконсультировать по телефону, заключил Шеляков.