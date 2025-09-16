Эксперт Левченко: особые ритуалы помогут питомцам пережить осеннюю депрессию

16 сентября, 17:37Общество
Специальные ритуалы и витаминные комплексы помогут питомцам справиться с психологическими проблемами, возникающими осенью. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.
Ранее врач-ветеринар Михаил Шеляков посоветовал увеличивать дома искусственное освещение и включать музыку, чтобы облегчить психологическое состояние питомцев осенью. Об этом сообщил Life.ru.
Левченко отметила, что смена сезонов действительно может спровоцировать у животных хандру: это проявляется снижением настроения, деструктивным поведением (например, собака начинает портить вещи), а также сепарационной тревогой, при которой питомец боится оставаться дома один.
При этом сложнее всего приходится животным, которые привыкли гулять на улице или находиться у окна. В свою очередь, обитатели террариумов и аквариумов (рыбы, ящерицы, черепахи) не так подвержены осенним перепадам настроения, ведь их световой день продлевается с помощью специальной подсветки, пояснила ветеринар.
Чтобы помочь питомцам легче пережить осень, Левченко посоветовала завести два-три ритуала, которые будут повторяться утром и вечером буквально по пять минут в день.
"Это могут быть "почесушки", вычесывание шерсти, разучивание команд, какие-то игры. Они станут ресурсными точками, которые помогут животному в течение дня найти психологическую опору", – отметила зоопсихолог.
"Также есть смысл обратить внимание на рацион: если животное на промышленном корме, то он обычно сбалансированный, никаких изменений не требуется. Натуральный же стоит дополнить витаминными комплексами: например, крупным собакам часто необходим курс кальция. Однако перед этим необходимо посоветоваться с ветеринаром", – предупредила эксперт.
