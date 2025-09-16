Эксперт Левченко: особые ритуалы помогут питомцам пережить осеннюю депрессию

Фото: 123RF/gioiaphoto

Специальные ритуалы и витаминные комплексы помогут питомцам справиться с психологическими проблемами, возникающими осенью. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Ранее врач-ветеринар Михаил Шеляков посоветовал увеличивать дома искусственное освещение и включать музыку, чтобы облегчить психологическое состояние питомцев осенью. Об этом сообщил Life.ru.

Левченко отметила, что смена сезонов действительно может спровоцировать у животных хандру: это проявляется снижением настроения, деструктивным поведением (например, собака начинает портить вещи), а также сепарационной тревогой, при которой питомец боится оставаться дома один.



Наталья Левченко зоопсихолог Донской государственной ветклиники Животные чутко реагируют на изменение светового дня и температуры. К тому же осенью у них начинается линька, так же как у людей возникают сезонные болезни или обостряются хронические. В итоге физическое недомогание усугубляет психологическое.

При этом сложнее всего приходится животным, которые привыкли гулять на улице или находиться у окна. В свою очередь, обитатели террариумов и аквариумов (рыбы, ящерицы, черепахи) не так подвержены осенним перепадам настроения, ведь их световой день продлевается с помощью специальной подсветки, пояснила ветеринар.

Чтобы помочь питомцам легче пережить осень, Левченко посоветовала завести два-три ритуала, которые будут повторяться утром и вечером буквально по пять минут в день.

"Это могут быть "почесушки", вычесывание шерсти, разучивание команд, какие-то игры. Они станут ресурсными точками, которые помогут животному в течение дня найти психологическую опору", – отметила зоопсихолог.



Наталья Левченко зоопсихолог Донской государственной ветклиники Кроме того, осенью надо особенно стараться избегать различных стрессовых для питомца ситуаций. Например, если он бурно реагирует на других животных, не стоит пока выгуливать его на общей площадке или звать гостей с питомцами.

"Также есть смысл обратить внимание на рацион: если животное на промышленном корме, то он обычно сбалансированный, никаких изменений не требуется. Натуральный же стоит дополнить витаминными комплексами: например, крупным собакам часто необходим курс кальция. Однако перед этим необходимо посоветоваться с ветеринаром", – предупредила эксперт.

Ранее кинолог Константин Карапетьянц рассказал, что животные могут давать порядка 60 сигналов о том или ином своем состоянии, намерении или желании. Например, поджатый хвост, сжатое тело, опущенная вниз голова, а в некоторых случаях взъерошенная шерсть говорят о том, что питомцу страшно.