Ветеринар Земская: дерматит, артрит и цистит могут развиться у питомцев осенью

Фото: 123RF/serezniy

Цистит, блошиный дерматит, артрит и ожирение могут развиться у питомцев в период смены сезонов. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Она отметила, что в межсезонье у животных падает иммунитет, а из-за понижения температуры и повышения влажности воздуха у питомцев велик риск переохлаждения. В итоге у них чаще возникают инфекции верхних дыхательных путей. Также существует риск развития или обострения болезней суставов, например, артрита, добавила эксперт.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой В межсезонье также высока вероятность проблем с мочеполовой системой, например цистита. Особенно этому подвержены кошки, потому что они любят сидеть на полу, а мы продолжаем по привычке активно проветривать помещение. В таком случае лучше использовать теплые коврики – надо следить, чтобы животные спали на них.

Чтобы поднять иммунитет питомцев, уже сейчас можно задуматься о поддержании витаминно-минерального баланса. У тех, кто питается промышленными кормами, проблем обычно не возникает. А вот животных на натуральном кормлении стоит показать ветеринару, который индивидуально поможет подобрать комплекс, отметила Земская.

Для собак также нужно подготовить одежду для прогулок в промозглую погоду.

"Но здесь надо учитывать, что одежда нужна не всем породам. Утеплять надо только щенков и короткошерстных животных, таких как йоркширский терьер, той-терьер, чихуахуа, бульдог", – пояснила Земская.

Еще одна проблема – осенняя линька. По словам эксперта, она более затяжная, чем весенняя, а еще отличается тем, что подшерсток становится более жестким.

"Если тщательно не ухаживать за шерстью в это время, не вычесывать ее, начнут образовываться колтуны, которые будут тянуть кожу, доставляя дискомфорт питомцу. К тому же могут начаться различные дерматологические проблемы, в том числе блошиный дерматит", – пояснила ветеринар.





Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Кроме того, осенью надо тщательно следить за тем, чтобы питомец не набирал лишний вес. Организм в это время активно готовится к холодам, запасает подкожно-жировую клетчатку, и аппетит часто усиливается. Однако ожирение для животных очень опасно и дает дополнительную нагрузку на сердце. Особенно если это маленькие породы, такие как йоркширский терьер и чихуахуа.

