Ветеринар Земская: дерматит, артрит и цистит могут развиться у питомцев осенью

Фото: 123RF/serezniy
Цистит, блошиный дерматит, артрит и ожирение могут развиться у питомцев в период смены сезонов. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
Она отметила, что в межсезонье у животных падает иммунитет, а из-за понижения температуры и повышения влажности воздуха у питомцев велик риск переохлаждения. В итоге у них чаще возникают инфекции верхних дыхательных путей. Также существует риск развития или обострения болезней суставов, например, артрита, добавила эксперт.
Чтобы поднять иммунитет питомцев, уже сейчас можно задуматься о поддержании витаминно-минерального баланса. У тех, кто питается промышленными кормами, проблем обычно не возникает. А вот животных на натуральном кормлении стоит показать ветеринару, который индивидуально поможет подобрать комплекс, отметила Земская.
Для собак также нужно подготовить одежду для прогулок в промозглую погоду.
"Но здесь надо учитывать, что одежда нужна не всем породам. Утеплять надо только щенков и короткошерстных животных, таких как йоркширский терьер, той-терьер, чихуахуа, бульдог", – пояснила Земская.
Еще одна проблема – осенняя линька. По словам эксперта, она более затяжная, чем весенняя, а еще отличается тем, что подшерсток становится более жестким.
"Если тщательно не ухаживать за шерстью в это время, не вычесывать ее, начнут образовываться колтуны, которые будут тянуть кожу, доставляя дискомфорт питомцу. К тому же могут начаться различные дерматологические проблемы, в том числе блошиный дерматит", – пояснила ветеринар.
