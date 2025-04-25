Эксперты рассказали, как снизить стресс у питомцев во время прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Эксперты департамента информационных технологий города Москвы совместно с профильными специалистами столичного комитета ветеринарии собрали рекомендации, которые помогут снизить стресс у домашних животных от большого числа незнакомых людей и мест, а также подготовить четвероногих к поездке, передает портал мэра и правительства Москвы.

"На странице можно изучить рекомендации ветеринаров по правильному уходу и ответственному содержанию домашних животных, посмотреть амбулаторную карту питомца с датами и информацией о результатах приемов, назначениях пациенту и вакцинациях", – говорится в сообщении.

Эксперты сообщили, что собака есть у каждого 10-го жителя столицы. Они стали полноценными членами более миллиона семей. Владельцам животных, которые планируют прогулки в городских парках и скверах, пригодится проект "В парк – с собакой". Там рассказывают о правилах выгула животных и отмечены адреса площадок для собак во всех районах Москвы.

Для безопасности собак во время прогулки необходимо иметь на ошейнике или шлейке адресник с контактами хозяев животного или микрочип, который также поможет найти владельцев. Записаться в госклинику к врачу для установки чипа можно на mos.ru.

В Москве есть множество мест, куда пускают с животными:

общественные пространства;

кафе;

магазины.

Однако москвичей предупреждают о том, что громкие звуки, незнакомцы и новые резкие запахи могут напугать собаку. Во время стрессовой ситуации животное может убежать и спрятаться. Амуниция поможет удержать четвероногого рядом, а чтобы успокоить собаку, нужно чаще гладить, разговаривать, поддерживать тактильный и зрительный контакт.

В случае если у животного сильный испуг, ветеринары советуют не продолжать прогулку. Для снижения стресса у крупной собаки необходимо без резких движений сесть рядом на корточки и приобнять собаку, закрыть уши руками или говорить спокойным голосом. Маленькую собаку достаточно взять на руки.

Эксперты рассказали, что в поездки необходимо взять с собой запас корма, средства по уходу, а также собрать аптечку. Ветврачи рекомендуют иметь при себе антигистаминные средства, активированный уголь или другие сорбенты. Также могут понадобиться бинты и перекись водорода. Для животных с хроническими заболеваниями надо запастись необходимыми для них лекарствами.

"В первую очередь для подготовки питомца к поездке необходимо провести вакцинацию против бешенства и других инфекционных болезней. Сделать это нужно заблаговременно для успешного формирования иммунитета у животного", – говорится в сообщении. Там также уточнили, что ветеринарные врачи рекомендуют выдержать не менее 21 дня после вакцинации.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед прогулкой или выездом на природу необходимо обработать животных от клещей и других паразитов. После прогулок животное необходимо осмотреть. Обезопасить собаку или кошку можно с помощью:

специального ошейника;

капель;

таблеток.

"Домашним животным очень важна привычная обстановка и знакомые запахи, поэтому для снятия стресса и создания комфортного безопасного места рекомендуется взять с собой в поездку лежанку и любимые игрушки питомца. Кошкам, кроликам и грызунам, которые обычно не выходят на улицу, требуется больше времени для адаптации на новом месте", – отмечается в сообщении.

Владельцам также напомнили, что важно обеспечить для домашних животных постоянный доступ к чистой воде. Животных также не рекомендуют кормить со стола. Это может сильно навредить им.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, что кошек можно оставить одних дома на несколько дней, а для собак необходимо найти зоогостиницу даже на минимальный срок разлуки.

Ветеринар предупредила, что кошкам даже с самым независимым характером важно общение. Оставлять их дома одних можно лишь на пару дней.