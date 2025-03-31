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31 марта, 18:14

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Ветеринар Земская: укусы змей особенно опасны для собак мелких пород

Ветеринар рассказала, как быстро помочь питомцу в случае укуса змеи

Фото: 123RF/mikelane45

Ограничить движение, обработать место укуса бесспиртовым антисептиком и как можно скорее доставить питомца в ветклинику необходимо в случае укуса змеи. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Ранее эксперты предупредили о начале выхода змей из зимней спячки в Подмосковье. Чаще всего в регионе можно встретить гадюк и ужей: пресмыкающиеся селятся рядом с водоемами, болотами, в густой траве, под камнями или бревнами, а также в заброшенных постройках. Однако змеи могут появляться и ближе к человеческому жилищу.

По словам Земской, первое, что нужно сделать, если питомец пострадал от змеи, это ограничить его в движении: чем активнее животное, тем интенсивнее пульс и сильнее кровоток, а значит, и яд быстрее распространяется по организму.

"Если змея укусила в конечность, можно наложить на нее шину, только не туго, чтобы не усилить отек", – добавила эксперт.

Место укуса следует обработать антисептиком, но ни в коем случае не спиртосодержащим, потому что спирт может усилить действие яда. Также желательно приложить к пораженному месту лед, чтобы уменьшить отек.
Вера Земская
заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой

Кроме того, необходимо обеспечить животному обильное питье, чтобы разбавить концентрацию яда, попавшего в кровь.

"Но здесь важно не поить насильно, а только предлагать. Потому что, если питомец отказывается пить, возможно, ему сейчас просто тяжело глотать и он может поперхнуться", – предупредила ветеринар.

Еще один вариант – дать антигистаминный препарат, но только в том случае, если владелец уже знает реакцию организма животного на него. В противном случае есть риск усугубить состояние.

Чего не стоит делать, так это перетягивать место укуса, иначе может быть только хуже. Также не надо производить никаких надрезов, высасывать яд и применять какие-либо народные методы. Все это не поможет, но отсрочит время доставки питомца в ветклинику, а именно это необходимо сделать как можно быстрее.
Вера Земская
заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой

Врач отметила, что укусы змей особенно опасны для собак мелких пород, а также животных в возрасте и имеющих хронические заболевания.

"Плюс многое зависит от породы. Например, немецкие овчарки, ретриверы и английские бульдоги хуже переносят укусы змей. А, скажем, лайки, среднеазиатские овчарки и дратхаары более устойчивы к змеиному яду", – заключила Земская.

Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина рассказала, как защитить собаку от последствий укуса клеща. Самым эффективным средством она назвала специальные таблетки. Их нужно давать питомцу один раз в месяц строго по времени и весь сезон активности паразитов, то есть с марта по октябрь.

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Трошина Любовь

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