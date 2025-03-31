Ветеринар Земская: укусы змей особенно опасны для собак мелких пород

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Ограничить движение, обработать место укуса бесспиртовым антисептиком и как можно скорее доставить питомца в ветклинику необходимо в случае укуса змеи. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Ранее эксперты предупредили о начале выхода змей из зимней спячки в Подмосковье. Чаще всего в регионе можно встретить гадюк и ужей: пресмыкающиеся селятся рядом с водоемами, болотами, в густой траве, под камнями или бревнами, а также в заброшенных постройках. Однако змеи могут появляться и ближе к человеческому жилищу.

По словам Земской, первое, что нужно сделать, если питомец пострадал от змеи, это ограничить его в движении: чем активнее животное, тем интенсивнее пульс и сильнее кровоток, а значит, и яд быстрее распространяется по организму.

"Если змея укусила в конечность, можно наложить на нее шину, только не туго, чтобы не усилить отек", – добавила эксперт.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Место укуса следует обработать антисептиком, но ни в коем случае не спиртосодержащим, потому что спирт может усилить действие яда. Также желательно приложить к пораженному месту лед, чтобы уменьшить отек.

Кроме того, необходимо обеспечить животному обильное питье, чтобы разбавить концентрацию яда, попавшего в кровь.

"Но здесь важно не поить насильно, а только предлагать. Потому что, если питомец отказывается пить, возможно, ему сейчас просто тяжело глотать и он может поперхнуться", – предупредила ветеринар.

Еще один вариант – дать антигистаминный препарат, но только в том случае, если владелец уже знает реакцию организма животного на него. В противном случае есть риск усугубить состояние.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Чего не стоит делать, так это перетягивать место укуса, иначе может быть только хуже. Также не надо производить никаких надрезов, высасывать яд и применять какие-либо народные методы. Все это не поможет, но отсрочит время доставки питомца в ветклинику, а именно это необходимо сделать как можно быстрее.

Врач отметила, что укусы змей особенно опасны для собак мелких пород, а также животных в возрасте и имеющих хронические заболевания.

"Плюс многое зависит от породы. Например, немецкие овчарки, ретриверы и английские бульдоги хуже переносят укусы змей. А, скажем, лайки, среднеазиатские овчарки и дратхаары более устойчивы к змеиному яду", – заключила Земская.

Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина рассказала, как защитить собаку от последствий укуса клеща. Самым эффективным средством она назвала специальные таблетки. Их нужно давать питомцу один раз в месяц строго по времени и весь сезон активности паразитов, то есть с марта по октябрь.