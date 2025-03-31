Ветеринар Земская: укусы змей особенно опасны для собак мелких пород

31 марта, 18:14Общество
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Ограничить движение, обработать место укуса бесспиртовым антисептиком и как можно скорее доставить питомца в ветклинику необходимо в случае укуса змеи. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
Ранее эксперты предупредили о начале выхода змей из зимней спячки в Подмосковье. Чаще всего в регионе можно встретить гадюк и ужей: пресмыкающиеся селятся рядом с водоемами, болотами, в густой траве, под камнями или бревнами, а также в заброшенных постройках. Однако змеи могут появляться и ближе к человеческому жилищу.
По словам Земской, первое, что нужно сделать, если питомец пострадал от змеи, это ограничить его в движении: чем активнее животное, тем интенсивнее пульс и сильнее кровоток, а значит, и яд быстрее распространяется по организму.
"Если змея укусила в конечность, можно наложить на нее шину, только не туго, чтобы не усилить отек", – добавила эксперт.
Кроме того, необходимо обеспечить животному обильное питье, чтобы разбавить концентрацию яда, попавшего в кровь.
"Но здесь важно не поить насильно, а только предлагать. Потому что, если питомец отказывается пить, возможно, ему сейчас просто тяжело глотать и он может поперхнуться", – предупредила ветеринар.
Еще один вариант – дать антигистаминный препарат, но только в том случае, если владелец уже знает реакцию организма животного на него. В противном случае есть риск усугубить состояние.
Врач отметила, что укусы змей особенно опасны для собак мелких пород, а также животных в возрасте и имеющих хронические заболевания.
"Плюс многое зависит от породы. Например, немецкие овчарки, ретриверы и английские бульдоги хуже переносят укусы змей. А, скажем, лайки, среднеазиатские овчарки и дратхаары более устойчивы к змеиному яду", – заключила Земская.
Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина рассказала, как защитить собаку от последствий укуса клеща. Самым эффективным средством она назвала специальные таблетки. Их нужно давать питомцу один раз в месяц строго по времени и весь сезон активности паразитов, то есть с марта по октябрь.