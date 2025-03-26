Спасатели предупредили о раннем пробуждении змей в Подмосковье

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С наступлением весны в Подмосковье от зимней спячки просыпаются змеи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКО МО "Мособлпожспас".

В службе уточнили, что зачастую пресмыкающиеся селятся рядом с водоемами, болотами, в густой траве, под камнями или бревнами, а также в заброшенных постройках. Однако змеи могут появляться и ближе к человеческому жилищу.

Гадюку можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине, треугольной голове, короткому хвосту и узким зрачкам. Окраска может варьироваться от серой и коричневой до черной.

У ужей характерные желтые пятна на голове. Такие пресмыкающиеся не представляют опасности для человека. В целом подмосковные змеи не агрессивны и не нападают без причины, но могут укусить при возникшей угрозе, указал замначальника поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса" Александр Проценко.

Чтобы избежать встречи с гадюкой, спасатель посоветовал убирать дачный участок от мусора и проверять укромные места. При прогулке на природе рекомендуется надевать закрытую одежду и обувь, а также не ходить по непротоптанным тропинками и не ворошить прошлогоднюю листву.

"Если вы все-таки встретились со змеей, то необходимо соблюдать дистанцию, не делать резких движений и стараться не провоцировать животное", – сказал Проценко.

По его словам, при укусе змеи следует немедленно вызвать скорую помощь. Пока врачи будут в пути, нужно приложить к ране холод, принять антигистаминное и выпить много жидкости. Специалист напомнил о запрете в таких ситуациях высасывать яд, принимать алкоголь, накладывать жгут или прижигать рану йодом или зеленкой.

Ранее змеелов Владислав Старков заявил, что гадюки не являются агрессивными по своей природе, но представляют угрозу для детей, пожилых людей и домашних животных. Основная опасность гадюк, объяснил он, содержится в яде, токсины которого разрушают кровеносные сосуды и вызывают некроз тканей. При этом гадюки не нападают первыми, уточнил эксперт.