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10 февраля, 10:55

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The Conversation: исчезнувшие во время ледникового периода змеи вернулись в Британию

Исчезнувшие во время ледникового периода змеи вернулись в Британию – СМИ

Фото: 123RF/isaac74

Ученые в Британии заявили о возвращении в королевство эскулаповых змей, которые исчезли с островов во времена ледникового периода. Об этом сообщает МК со ссылкой на The Conversation.

В материале издания отмечается, что эти змеи исчезли около 300 тысяч лет назад.

По словам исследователей, данный вид выбирает для своего обитания более теплые регионы. В связи с глобальным потеплением они снова комфортно чувствуют себя в Британии, в частности в Уэльсе.

Эскулаповы змеи были названы в честь бога медицины, они не ядовиты. Чаще все этот вид встречается в Европе, Малой Азии и на Кавказе.

Ранее биологи-исследователи зарегистрировали редчайший случай появления глубоководного удильщика, который также известен под названием морской черт, у поверхности воды. Он подплыл к берегам одного из островов испанского Канарского архипелага Тенерифе.

Специалисты так и не установили причины подобного явления. Предположительно, оно могло быть вызвано заболеванием, изменениями морских течений или попыткой рыбы сбежать от хищника.

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