SciAdv: мех белых медведей имеет встроенную "функцию размораживания"

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Жир на шерсти белых медведей помогает предотвращать прилипание льда к меху и коже, тем самым обеспечив им "функцию размораживания". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования ученых из Тринити-колледжа в Дублине и Норвежского Университета Бергена, опубликованные в журнале Science Advances (SciAdv).

Ранее специалисты долго не могли выяснить, как белые медведи избегают образования льда на шерсти в арктических условиях. В ходе исследований выяснилось, что волосяной покров данных млекопитающих покрыт особым маслянистым слоем из жира, который помогает защитить кожу и мех от обледенения.

Ученые сравнили шерсть медведя с лыжной "шкурой", покрытой фторуглеродом, который используется при изготовлении специальных мазей для лучшего скольжения лыж. Результаты эксперимента показали, что шерсть белого медведя лучше всего справляется с предотвращением прилипания льда.

Еще один эксперимент, который показал различие механизмов противообледенения медведей и пингвинов, отметил, что жир на шерсти данных млекопитающих помогает бесшумно передвигаться по суше.

Их открытие, по словам специалистов, может в будущем сподвигнуть на создание новых, чисто экологических материалов для применения в разных сферах: от спорта до аэрокосмической области.

Ранее австралийские ученые обнаружили новый вид воронкообразного паука, чей яд считается одним из самых мощных в мире. 9-сантиметрового Atrax christenseni, выделенного в отдельный подвид, специалисты нашли неподалеку от австралийского города Ньюкасл.