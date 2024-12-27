Американские ученые создали очки виртуальной реальности для лабораторных мышей

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Специалисты из Корнельского университета разработали очки виртуальной реальности MouseGoggles для лабораторных мышей. Об этом сообщается в статье Nature Methods.

С помощью новой технологии ученые изучают активность мозга грызунов. Очки собраны из дисплеев для умных часов и миниатюрных линз. Изначально эти элементы были изготовлены для других целей, однако исследователи нашли им новое применение.

Мышам, находящимся на шарообразной беговой дорожке, надели виртуальные очки и показали изображение приближающегося объекта. Во время наблюдения ученые заметили, что грызуны реагировали на угрозу, вздрагивая. Это говорит о том, что разработчикам удалось добиться высокой реалистичности.

Специалисты смогли изучить первичную зрительную кору лабораторных мышей и гиппокамп. При это очки в перспективе хотят сделать легче, а также к ним планируют добавить сенсорные стимулы. Работа ученых внесет большой вклад в исследования таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Ранее ученые из Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) выяснили, что излучение сетей связи шестого поколения (6G) способно вызывать временное снижение репродуктивной функции у лабораторных мышей. Под руководством профессора Чэнь Чуньхая команда провела облучение репродуктивных органов мышей в течение пяти минут. В результате на коже появлялось сильное раздражение, которое через кровь распространялось на семенники.