mBio: ученые обнаружили уничтожающие супербактерии вирусы

Фото: 123RF/armmypicca

Ученые из Университета Монаша нашли новые вирусы, способные уничтожить супербактерию клебсиеллу, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на журнал mBio.

По информации издания, вирусы нашли в водоемах, которые расположены на землях австралийских аборигенов Вурунтьери. Отмечается, что у них выявлены различные генетические вариации, способные помочь в борьбе с увеличивающейся устойчивостью бактерий к антибиотикам.

Исследователи изучили два типа бактериофагов – вирусов, которые убивают бактерии и могут уничтожать супербактерию клебсиеллу. Согласно их результатам, генетические различия между данными вирусами могут повлиять на их эффективность в уничтожении бактерий.

"Высокую способность уничтожать клебсиеллу показали некоторые из новых версий фагов. Это дает надежду на создание более эффективных лекарственных препаратов для борьбы с бактериями, устойчивыми к лекарственным средствам", – подчеркнули в mBio.

Ранее президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц заявил, что в мире стремительно растет количество микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. По данным исследований, уже сегодня из-за инфекций в странах Европы ежегодно умирают 35 тысяч человек, а к 2050-му эти значения достигнут 39 миллионов.

