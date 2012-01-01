Врач Болибок: антибиотики не убивают 100% бактерий

Лечение антибиотиками становится все менее эффективным, заявили европейские ученые. Почему так происходит и чем опасно злоупотребление такими препаратами, разбиралась Москва 24.

Миллионы смертей

Количество микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стремительно растет в мире, заявил журналистам президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц. По данным исследований, уже сегодня из-за инфекций в странах Европы ежегодно умирают 35 тысяч человек, а к 2050-му эти значения достигнут 39 миллионов.



Матиас Плетц президент Общества инфекционной терапии Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина.

По мнению ученых, снижение эффективности антибиотиков произошло на фоне восстановления туристической активности после пандемии коронавируса. Усугубляет ситуацию и бесконтрольный прием медикаментов – сейчас они используются даже для лечения респираторных заболеваний.

"Обычно они (распираторные заболевания. – Прим. ред.) вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств <…> антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости", – отмечается в статье.

Притом на данный момент исследования, которые позволили бы создать более устойчивые антибиотики, финансируются недостаточно, уверены эксперты: с 2017 года было создано лишь 12 новых видов таких лекарств.

Не лечат на 100%

России не грозит высокая смертность от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам организмами. Это связано с тем, что отечественные врачи, в отличие от европейских, применяют еще и иммуномодуляторы (вещества, которые улучшают иммунный ответ клеток на заболевание). Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что антибиотики – лишь вспомогательное средство, которое убивает 99% микробов.

"В принципе, даже если крутой и сильный антибиотик применить, то он никогда не убьет на 100% всех микробов, вызвавших заболевание. Он убьет 99,99%, но всегда какая-то доля микробов останется в живых", – уточнил эксперт.

Эти остатки и вырабатывают ту самую резистентность. В свою очередь, иммуномодуляторы позволяют усиливать реакцию иммунитета, который и борется с выжившей инфекцией, отметил Болибок.



Владимир Болибок врач-аллерголог, иммунолог 5–7 дней человек лечится антибиотиками, давит микробы, чтобы они не размножились в организме, и за это время иммунная система развивает ответ. И если он есть, микробы никуда не "разлетятся". Но если пациент прекращает применение антибиотиков и если иммунная система не смогла убить вот эти оставшиеся микробы, то они снова начнут размножаться и у человека неизбежно будет рецидив.

При этом микробы могут развивать устойчивость бесконечно: каждый раз появление нового антибиотика заставляет их мутировать и становиться все менее чувствительными. Однако резистентные штаммы чаще появляются в больницах, нежели в амбулаторных условиях, подчеркнул специалист.

"Пациенты попадают сначала на обычную больничную койку, их состояние ухудшается, и их лечат одним антибиотиком, потом двумя, тремя, иногда даже пятью антибиотиками. И ко всем ним постепенно внутри организма образуются устойчивые микробы. И если его иммунная система не работает, то они будут распространяться дальше", – пояснил врач.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила, что на сегодняшний день распространение антибиотиков контролируется законодательно.

"Раньше в России антибиотики можно было покупать без рецепта, из-за этого проблема была очень актуальна. Но только до недавнего времени: появился закон, который запретил делать это. Также сейчас в России врач не имеет права назначать их при ОРВИ", – пояснила специалист.



Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Для антибиотиков должен быть подтвержденный диагноз бактериальной инфекции – пневмония, бронхит, гайморит. В случае если заболевание вирусное, оно не лечится антибиотиками.

Однако, несмотря на существующие ограничения, многие продолжают принимать такие препараты, надеясь избавиться от симптомов болезни или просто "для подстраховки", считает Ярцева. На практике же делать это ни в коем случае нельзя, и назначать антибиотики может только врач, который учтет полную клиническую картину и поставит точный диагноз, заключила она.