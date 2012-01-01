Врач Болибок: антибиотики не убивают 100% бактерий

Лечение антибиотиками становится все менее эффективным, заявили европейские ученые. Почему так происходит и чем опасно злоупотребление такими препаратами, разбиралась Москва 24.
Миллионы смертей
Количество микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стремительно растет в мире, заявил журналистам президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц. По данным исследований, уже сегодня из-за инфекций в странах Европы ежегодно умирают 35 тысяч человек, а к 2050-му эти значения достигнут 39 миллионов.
По мнению ученых, снижение эффективности антибиотиков произошло на фоне восстановления туристической активности после пандемии коронавируса. Усугубляет ситуацию и бесконтрольный прием медикаментов – сейчас они используются даже для лечения респираторных заболеваний.
"Обычно они (распираторные заболевания. – Прим. ред.) вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств <…> антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости", – отмечается в статье.
Притом на данный момент исследования, которые позволили бы создать более устойчивые антибиотики, финансируются недостаточно, уверены эксперты: с 2017 года было создано лишь 12 новых видов таких лекарств.
Не лечат на 100%
России не грозит высокая смертность от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам организмами. Это связано с тем, что отечественные врачи, в отличие от европейских, применяют еще и иммуномодуляторы (вещества, которые улучшают иммунный ответ клеток на заболевание). Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.
Он объяснил, что антибиотики – лишь вспомогательное средство, которое убивает 99% микробов.
"В принципе, даже если крутой и сильный антибиотик применить, то он никогда не убьет на 100% всех микробов, вызвавших заболевание. Он убьет 99,99%, но всегда какая-то доля микробов останется в живых", – уточнил эксперт.
Эти остатки и вырабатывают ту самую резистентность. В свою очередь, иммуномодуляторы позволяют усиливать реакцию иммунитета, который и борется с выжившей инфекцией, отметил Болибок.
При этом микробы могут развивать устойчивость бесконечно: каждый раз появление нового антибиотика заставляет их мутировать и становиться все менее чувствительными. Однако резистентные штаммы чаще появляются в больницах, нежели в амбулаторных условиях, подчеркнул специалист.
"Пациенты попадают сначала на обычную больничную койку, их состояние ухудшается, и их лечат одним антибиотиком, потом двумя, тремя, иногда даже пятью антибиотиками. И ко всем ним постепенно внутри организма образуются устойчивые микробы. И если его иммунная система не работает, то они будут распространяться дальше", – пояснил врач.
В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила, что на сегодняшний день распространение антибиотиков контролируется законодательно.
"Раньше в России антибиотики можно было покупать без рецепта, из-за этого проблема была очень актуальна. Но только до недавнего времени: появился закон, который запретил делать это. Также сейчас в России врач не имеет права назначать их при ОРВИ", – пояснила специалист.
Однако, несмотря на существующие ограничения, многие продолжают принимать такие препараты, надеясь избавиться от симптомов болезни или просто "для подстраховки", считает Ярцева. На практике же делать это ни в коем случае нельзя, и назначать антибиотики может только врач, который учтет полную клиническую картину и поставит точный диагноз, заключила она.