Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 17:33

Общество
Главная / Истории /

Врач Болибок: антибиотики не убивают 100% бактерий

"Не убивают 100% бактерий": в чем главная опасность бесконрольного приема антибиотиков

Лечение антибиотиками становится все менее эффективным, заявили европейские ученые. Почему так происходит и чем опасно злоупотребление такими препаратами, разбиралась Москва 24.

Миллионы смертей

Фото: 123RF/kostikova

Количество микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стремительно растет в мире, заявил журналистам президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц. По данным исследований, уже сегодня из-за инфекций в странах Европы ежегодно умирают 35 тысяч человек, а к 2050-му эти значения достигнут 39 миллионов.

Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина.
Матиас Плетц
президент Общества инфекционной терапии

По мнению ученых, снижение эффективности антибиотиков произошло на фоне восстановления туристической активности после пандемии коронавируса. Усугубляет ситуацию и бесконтрольный прием медикаментов – сейчас они используются даже для лечения респираторных заболеваний.

"Обычно они (распираторные заболевания. – Прим. ред.) вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств <…> антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости", – отмечается в статье.

Притом на данный момент исследования, которые позволили бы создать более устойчивые антибиотики, финансируются недостаточно, уверены эксперты: с 2017 года было создано лишь 12 новых видов таких лекарств.

Не лечат на 100%

Фото: 123RF/vizafoto

России не грозит высокая смертность от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам организмами. Это связано с тем, что отечественные врачи, в отличие от европейских, применяют еще и иммуномодуляторы (вещества, которые улучшают иммунный ответ клеток на заболевание). Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что антибиотики – лишь вспомогательное средство, которое убивает 99% микробов.

"В принципе, даже если крутой и сильный антибиотик применить, то он никогда не убьет на 100% всех микробов, вызвавших заболевание. Он убьет 99,99%, но всегда какая-то доля микробов останется в живых", – уточнил эксперт.

Эти остатки и вырабатывают ту самую резистентность. В свою очередь, иммуномодуляторы позволяют усиливать реакцию иммунитета, который и борется с выжившей инфекцией, отметил Болибок.

5–7 дней человек лечится антибиотиками, давит микробы, чтобы они не размножились в организме, и за это время иммунная система развивает ответ. И если он есть, микробы никуда не "разлетятся". Но если пациент прекращает применение антибиотиков и если иммунная система не смогла убить вот эти оставшиеся микробы, то они снова начнут размножаться и у человека неизбежно будет рецидив.
Владимир Болибок
врач-аллерголог, иммунолог

При этом микробы могут развивать устойчивость бесконечно: каждый раз появление нового антибиотика заставляет их мутировать и становиться все менее чувствительными. Однако резистентные штаммы чаще появляются в больницах, нежели в амбулаторных условиях, подчеркнул специалист.

"Пациенты попадают сначала на обычную больничную койку, их состояние ухудшается, и их лечат одним антибиотиком, потом двумя, тремя, иногда даже пятью антибиотиками. И ко всем ним постепенно внутри организма образуются устойчивые микробы. И если его иммунная система не работает, то они будут распространяться дальше", – пояснил врач.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила, что на сегодняшний день распространение антибиотиков контролируется законодательно.

"Раньше в России антибиотики можно было покупать без рецепта, из-за этого проблема была очень актуальна. Но только до недавнего времени: появился закон, который запретил делать это. Также сейчас в России врач не имеет права назначать их при ОРВИ", – пояснила специалист.

Для антибиотиков должен быть подтвержденный диагноз бактериальной инфекции – пневмония, бронхит, гайморит. В случае если заболевание вирусное, оно не лечится антибиотиками.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Однако, несмотря на существующие ограничения, многие продолжают принимать такие препараты, надеясь избавиться от симптомов болезни или просто "для подстраховки", считает Ярцева. На практике же делать это ни в коем случае нельзя, и назначать антибиотики может только врач, который учтет полную клиническую картину и поставит точный диагноз, заключила она.

Читайте также


Лукинова Анна

обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика