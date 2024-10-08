Врач Ярцева заявила об опасности бесконтрольного приема противовирусных

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Бесконтрольный прием противовирусных препаратов опасен тем, что вместо реальной проблемы пациенты занимаются предположительной, доверяя лишь догадкам. Последствия от такого лечения непредсказуемы, рассказала Москве 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Часто приходит пациент, думая, что у него одно, а оказывается, что совершенно другое. Из десяти человек с одинаковыми симптомами у десяти могут быть разные диагнозы и, соответственно, разное лечение", – отметила она.

По словам специалиста, до сих пор неизвестно, что будет с организмом при длительном приеме противовирусных, однако это все равно приводит к некоторым последствиям. При этом врач уточнила, что такие лекарства не разрушают клеточные стенки вируса напрямую. Они усиливают внутренние резервы организма, сказала она.

Ярцева посоветовала в случае болезни оставаться дома, отдыхать и больше уделять времени на сон.

Как она добавила, единственными лекарствами, которые можно принимать при болезни, являются жаропонижающие. Иммунолог объяснила, что остальные препараты должен назначать только врач после осмотра пациента.

В осенне-зимний период "просыпаются" болезни дыхательных путей и кишечные вирусы. На первом месте находится ОРВИ, отметила педиатр Евгения Малыгина, пояснив, что вызывать ее могут абсолютно различные вирусы. При этом в зависимости от возбудителя течение ОРВИ может быть разным.

Также осенью появляется ротавирус. Для поддержания ребенка при этом заболевании важно следить за появлением симптомов обезвоживания.

