Врач Крючков оценил вероятность эпидемии стрептококковой инфекции из Гонконга

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Стрептококковая инфекция, активизировавшаяся в Гонконге, вряд ли вызовет эпидемию. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения Гонконга сообщили, что более 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. По данным ведомства, источником могла стать сырая пресноводная рыба. Инфекция уже унесла жизни четырех человек.

По словам Крючкова, стрептококки группы B и ранее вызывали вспышки заболеваемости. В частности, в 2015 году большое число заразившихся было выявлено в Сингапуре. Ситуацию удалось погасить после запрета употреблять в пищу необработанную речную рыбу, рассказал специалист.

В целом же эта инфекция характерна для стран Юго-Восточной Азии, отметил он.

"Помимо потребления сырых продуктов, человек может заразиться при разделке рыбы. Но при условии, что у него есть порезы или ссадины на коже", – указал Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Поступая в организм, инфекция может проникать через кровь в разные органы. Например, вызывать менингит или другие проявления, в частности артриты.

При этом заболевание поддается лечению, если вовремя начать принимать антибиотики. А снизить риск заражения помогут меры профилактики, заявил иммунолог.

"Разделывающим рыбу надо обязательно носить перчатки и регулярно их менять. Нужно дожаривать, дозапекать продукт, чтобы температура внутри была 75–80 градусов. Тогда инфекция погибнет", – отметил специалист.

Поскольку избежать распространения инфекции можно с помощью мер профилактики, развитие эпидемии вряд ли вероятно, подчеркнул Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук С учетом всего вышеперечисленного, по всей видимости, эту вспышку удастся погасить относительно быстро. Это не эпидемическая история, речи о ней не идет.

Вместе с тем Крючков не исключил, что могут быть и другие источники стрептококковой инфекции, которые специалистам пока неизвестны.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал симптомы штамма коронавируса FLiRT, который сейчас наиболее распространен в Москве. По его словам, заражение сопровождается повышением температуры, заложенностью носа, кашлем и болью в горле. По этим причинам инфекцию легко спутать с ОРВИ, предупредил специалист.

