Попова исключила распространение лихорадки Марбург в России

Фото: depositphotos/alexraths

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность распространения лихорадки Марбург в России, ее слова передает ТАСС.

При этом она уточнила, что любая инфекция может быть завезена на территорию России, однако российские специалисты, по ее словам, делают все, чтобы этого не произошло. В связи с этим Попова пообещала, что не допустит распространения лихорадки Марбург в стране.

О риске глобальной эпидемии вируса Марбург в начале октября предупредила ВОЗ после того, как Минздрав Руанды подтвердил первую в стране вспышку заболевания из-за выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

Зараженные люди путешествовали за границей и долгое время были абсолютно здоровыми, при этом распространяя болезнь среди окружающих. В связи с этим академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал российских специалистов готовиться к возможному завозу в страну инфекции Марбург.

По его словам, для недопущения распространения вируса в России нужно организовывать тренинги для медиков, чтобы те при встрече с зараженными могли правильно определить инфекцию.

