В РАН назвали возможным завоз инфекции Марбург в РФ

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Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС попросил российских специалистов готовиться к возможному завозу в страну инфекции Марбург.

"Деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж проводятся сегодня", – объяснил он, призвав к мониторингу ситуации и проведению профилактических мероприятий.

По его словам, для недопущения распространения вируса в России нужно организовывать тренинги для медиков, чтобы те при встрече с зараженными могли правильно определить инфекцию. Кроме того, Онищенко порекомендовал россиянам в случае осложнения эпидемиологической ситуации в какой-либо стране не посещать эти государства.

"Диагностику нам надо готовить не просто где-то для собственных нужд какой-то лаборатории, а так, чтобы они были при необходимости хотя бы на уровне областных центров", – отметил академик РАН.

Ранее ВОЗ заявила о риске глобальной эпидемии вируса Марбург. Минздрав Руанды подтвердил первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов.

Среди подтвержденных случаев свыше 70% приходится на медработников из двух учреждений здравоохранения в Кигали. Зараженные люди путешествовали за границей и долгое время были абсолютно здоровыми, при этом распространяя болезнь среди окружающих.

Характерной особенностью лихорадки Марбург является геморрагический синдром, во время которого кожа и слизистая склонны к кровотечениям. Заражение, по словам старшего научного сотрудника Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова, происходит при контакте с кожей или слизистыми оболочками больного человека, а также через кровь, слюну или ткани, на которых остались выделения.

