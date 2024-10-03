Врач-иммунолог Крючков: вирус Марбург обладает крайне высокой летальностью

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Вирус Марбург обладает крайне высокой летальностью. Об этом в беседе с радио КП заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

Эксперт напомнил, что вирус открыли в 1967 году. Вспышки пока происходят только в Африке.

"Самая крупная вспышка – заболел 371 человек. Вторая крупная – это 180 человек. Из которых, кстати говоря, и в первом, втором случае умерло подавляющее большинство", – рассказал Крючков.

По его словам, инкубационный период довольно длительный, может доходить до трех недель. Также от этого вируса нет вакцин. Лечить можно только общими методами, но при этом летальность составляет больше 50%, даже в условиях больницы, предупредил иммунолог.

Крючков отметил, что у вируса также высокая заразность. Вылечившийся человек остается переносчиком инфекции в течение недель или даже месяцев. Если инфекция уйдет за пределы Африки и там начнется вспышка, то это несет в себе довольно высокие риски для населения, добавил специалист.

Ранее ученый Михаил Болков рассказал, что характерной особенностью лихорадки Марбург является геморрагический синдром, во время которого кожа и слизистая склонны к кровотечениям. Заражение, считает он, происходит при контакте с кожей или слизистыми оболочками больного человека, а также через кровь, слюну или ткани, на которых остались выделения. Вирус Марбург не передается воздушно-капельным путем.