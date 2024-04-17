Попова заявила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире

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Нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире предполагает высокий риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на первой совместной Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут", – цитирует ее ТАСС.

Она уточнила, что с начала 2024 года в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае и США зафиксировали случаи заражения людей вирусами гриппа птиц. Подобные случаи также впервые обнаружили в Эквадоре и Чили, добавила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, вспышки таких опасных лихорадок, как Эбола и Марбург, усиливаются и распространяются в Африке на новых территориях. Так, в прошедшем году было зарегистрировано более 3,5 миллиона случаев лихорадки Денге и рост числа заболеваний лихорадкой Западного Нила.

Попова также отметила распространение холеры. В 2023 году инфекцией заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира, а за три месяца 2024-го официально подтвердили 110 тысяч случаев заболевания в 23 странах.

На этой же конференции Владимир Путин заявил , что риск возникновения новых эпидемий в мире высок, а особенно уязвима к этому Африка. По его словам, Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. Президент заявил, что РФ готова активно сотрудничать в этой отрасли, и напомнил о начавшейся в 2023 году программе содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия.