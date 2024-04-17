Путин заявил о высоком риске новых эпидемий в мире

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Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, а особенно уязвима к этому Африка. Об этом сказал Владимир Путин в своем приветствии гостям и участникам Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций", – сказал он.

По словам российского лидера, РФ готова активно сотрудничать в этой отрасли. При этом в прошлом, 2023 году началась программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия, напомнил он.

Путин рассказал, что в ее рамках планируются не только совместные исследования, но и обучение свыше 350 специалистов из Африки и поставки 10 мобильных лабораторий высокого уровня биозащиты.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что "болезнь X" является лишь гипотетической угрозой. Однако РФ готова к ней, так как во время коронавируса смогла быстро адаптировать систему здравоохранения. До этого в ВОЗ указывали, что этот термин применяется с 2018 года и означает любое неизученное заболевание.