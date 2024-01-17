Глава ВОЗ объяснил, что термин "болезнь X" обозначает любое неизвестное заболевание

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Термин "болезнь X" обозначает любое неизученное заболевание, объяснил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в рамках ВЭФ в Давосе.

"Болезнь X" – это обозначение любой неизвестной болезни. <...> Мы используем его с 2018 года", – приводит ТАСС его слова.

Гебрейесус заметил, что в последнее время пользователи в Сети уделяют все больше внимания "болезни X". Однако ученые используют данный термин только в контексте подготовки к будущим пандемиям, добавил он. Глава ВОЗ также призвал мировые сообщества объединить силы для противостояния вирусам, которые могут привести к новой пандемии.

Ранее в ВОЗ заявляли, что первым "патогеном Х" необходимо признать коронавирус, вызвавший пандемию. Там также обращали внимание, что за первой пандемией последуют и другие.

Ученые считают, что этому может способствовать усиление изменений в окружающей среде, а также разработка биологического оружия. Отмечается, что с учетом стремительно растущей устойчивости бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе из числа уже известных человечеству.



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