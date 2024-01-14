Подготовка к пандемии болезни "X" станет одной из тем Всемирного экономического форума

Фото: 123RF/dragoscondrea

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить гипотетическую "болезнь X", которая сможет превзойти пандемию коронавируса по количеству смертей в 20 раз. Об этом сообщается на сайте организации.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?", – указано в анонсе встречи.

Обсуждение состоится 17 января, среди приглашенных участников – глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

Ранее в ВОЗ заявляли, что первым "патогеном Х" необходимо признать коронавирус, вызвавший пандемию. Там также обращали внимание, что за первой пандемией последуют и другие.

Ученые считают, что этому может способствовать усиление изменений в окружающей среде, а также разработка биологического оружия. Отмечается, что с учетом стремительно растущей устойчивости бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе из числа уже известных человечеству.

Ранее в столичном Роспотребнадзоре рассказали, что в Москве в течение трех прошедших недель зафиксировано снижение интенсивности заболевания гриппом и ОРВИ. В первую неделю января 2024 года число зафиксированных заболеваний оказалось ниже на 63,6% по сравнению с предыдущей неделей.

По итогам первой недели января в РФ зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Общее число зарегистрированных случаев заболеваний составило 527 тысяч.

Московские медучреждения укомплектованы всем необходимым для борьбы с ОРВИ