Врач спрогнозировал падение заболеваемости гриппом и COVID-19 в РФ в феврале

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Эпидемическая ситуация с гриппом и COVID-19 в России начнет улучшаться к февралю. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного научного сотрудника Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктора биологических наук, профессора Петра Чумакова.

"Одновременно идет и эпидемия гриппа, и ковида. Ничего такого совсем уж страшного нет, потому что такая ситуация по гриппу бывает каждый год. Присоединился ковид. Но ковид уже, как говорится, "не ковид". Он более мягкий", – заявил специалист.

По словам Чумакова, нынешний рост заболеваемости – обычное явление. Люди начинают болеть каждый сезон, после чего число случаев снижается.

Рост заболеваемости в настоящее время, по его словам, связан с погодными условиями и ослаблением коллективного иммунитета. Врач предположил, что весна в России начнется без эпидемий.

Вместе с этим Чумаков обратил внимание, что отличить грипп от коронавируса без тестов невозможно. У них практически одинаковые симптомы и схемы лечения.

В сезоне 2023–2024 годов в воздухе циркулировали два вида гриппа – вирусы групп А и В. При заражении первым, уточнил Чумаков, люди могут столкнуться с тяжелыми случаями, а второй протекает как простуда. Однако COVID-19 является более серьезным, заключил он.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал возобновить ношение масок и вакцинироваться от коронавируса из-за роста заболеваемости в некоторых странах. По его словам, тенденция роста заболеваемости продолжится после новогодних праздников.



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