Число случаев заболевания гриппом и ОРВИ снизилось в Москве за неделю

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в столице за последние семь дней. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве отметили, что ситуация с заболеваемостью соответствует осенне-зимнему сезону. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей снизилось число заражений во всех возрастных группах, указали там. Пресс-служба добавила, что заболеваемость среди детей от 0 до 2 лет, от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет находится ниже эпидемических порогов.

На данный момент в городе вакцинировались более 7,7 миллиона человек, что составляет 61,1% населения Москвы.

Ранее сообщалось, что в России за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 18,7%. По данным Оперштаба, было госпитализировано 7 796 человек – на 10,4% меньше, чем на прошлой неделе. Увеличение числа госпитализаций зафиксировали в 30 российских регионах, в том числе в 12 субъектах более чем в среднем по стране.

Всего от инфекции вылечились 98 252 человека – на 6,2% меньше, чем неделей ранее. Скончались от вируса 186 пациентов.

В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом