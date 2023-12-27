Число привитых россиян среди заболевших гриппом составляет менее 1% – Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Количество привитых россиян среди заболевших гриппом достигает порядка 1%, поэтому вакцина от инфекции эффективно справляется с задачей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Попова заявила, что среди разнообразных видов острой респираторной вирусной инфекции сложнее всего протекает болезнь у пациентов с гриппом. По словам главы Роспотребнадзора, в России вакцинировались от этого заболевания примерно 53% граждан, поэтому сейчас постепенно начинает формироваться защитный барьер от инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на 51-й неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась на 5%. Так, в 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские. Всего в стране зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболевания.

В ведомстве также подчеркнули, что в российских регионах завершается кампания по вакцинации против гриппа, всего в стране привились 80 миллионов человек.



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