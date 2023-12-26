26 декабря, 14:44Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла за неделю на 5%
Фото: 123RF/shashkina
На 51-й неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась на 5%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
"В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские", – отметили в ведомстве.
Всего в стране зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболевания, однако число заразившихся на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидсезона.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в российских регионах завершается кампания по вакцинации против гриппа, всего в стране привились 80 миллионов человек.
Кроме того, заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, но за последнюю неделю зарегистрировано более 77 тысяч случаев заболевания, заключили в ведомстве.
За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в РФ уменьшилась на 18,7%. В больницу положили 7 796 человек – на 10,4% меньше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 30 регионах РФ.
Ранее в Депздраве Москвы сообщили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышая аналогичный период 2022 года. Большого роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице нет.
Московские медучреждения укомплектованы всем необходимым для борьбы с ОРВИ
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