Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла за неделю на 5%

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На 51-й неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась на 5%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские", – отметили в ведомстве.

Всего в стране зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболевания, однако число заразившихся на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидсезона.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в российских регионах завершается кампания по вакцинации против гриппа, всего в стране привились 80 миллионов человек.

Кроме того, заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, но за последнюю неделю зарегистрировано более 77 тысяч случаев заболевания, заключили в ведомстве.

За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в РФ уменьшилась на 18,7%. В больницу положили 7 796 человек – на 10,4% меньше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 30 регионах РФ.

Ранее в Депздраве Москвы сообщили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышая аналогичный период 2022 года. Большого роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице нет.

Московские медучреждения укомплектованы всем необходимым для борьбы с ОРВИ