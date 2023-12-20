Депздрав Москвы оценил ситуацию с ОРВИ и COVID-19 в столице

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Количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону и не превышает аналогичный период 2022 года. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет, сообщается в телеграм-канале Депздрава столицы.

В основном обращения к медикам были связаны с высокой температурой и простудными симптомами.

"Информация о том, что в смене работают 5–6 диспетчеров вместо 12, не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работают 70–75 операторов", – говорится в сообщении.

Также перед началом эпидсезона увеличили число врачей-консультантов почти в два раза. Вместе с тем в Москве проводят мониторинг заболеваемости. В департаменте уточнили, что новых вирусов выявлено не было.

Кроме того, в большинстве случаев болезни протекают в легкой и средней степени тяжести. Пациенты с признаками респираторных инфекций без предварительной записи могут обратиться в поликлинику к дежурному врачу. Для них был создан отдельный вход.

Как добавил Депздрав, город обеспечили в полном объеме мощностями для лечения горожан с гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Все схемы оказания медицинской помощи были отработаны, ситуацию постоянно контролируют.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам носить маски в местах больших скоплений людей. Она посоветовала следить за чистой рук и при обнаружении симптомов респираторных инфекций обращаться к врачам.

При этом ограничительные меры в связи с COVID-19 в РФ вводить не планируют, уточнила Попова. Она объяснила это наличием широкой базы знаний об инфекции и определенных средств профилактики и лечения.

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился