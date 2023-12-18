Роспотребнадзор заявил, что COVID-19 пока не требует ограничительных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус сейчас не требует жестких и обязательных ограничительных мер. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире радио КП.

"Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, это да, вынужденных и обязательных", – объяснила она.

По ее словам, на данный момент о коронавирусе известно достаточно много, имеются определенные средства профилактики и лечения.

Ранее столичный Депздрав сообщал, что выход на плато по заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве прогнозируется в течение 1–2 недель. Цифры по заражению коронавирусом снижаются уже в течение двух недель.

Кроме того, Роспотребнадзор отмечал, что призыв носить маски в общественных местах столицы носит рекомендательный характер, масочный режим не вводится.

В Москве начались исследования обновленной вакцины от COVID-19 для подростков