Депздрав Москвы заявил, что выход на плато по ОРВИ и COVID ожидается через 1–2 недели

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Выход на плато по заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве прогнозируется в течение 1–2 недель. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава в своем телеграм-канале.

Там отметили, что в структуре заболеваемости новых вирусов нет.

По информации ведомства, в городе также замедлился рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, показатели за последнюю неделю не превышают данные 2022 года. Также цифры по заражению COVID-19 снижаются уже в течение двух недель, добавили в пресс-службе.

Ранее Депздрав опроверг информацию о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди детей. По данным ведомства, доля пневмоний в общей заболеваемости среди школьников не превышает показателей прошлого года.

Кроме того, сейчас в городе обычное развитие эпидемиологической обстановки, она характерна для осенне-зимнего периода, указали в ведомстве. Также, отметили там, в столице нет образовательных учреждений, закрытых на карантин.

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