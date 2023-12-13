Регионам РФ начали передавать обновленную вакцину от COVID-19 "Спутник Лайт"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Стартовала передача в российские субъекты вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

"Да, вчера началась", – поделился он.

По слова Гинцбурга, объем отгрузки, который центр отправил накануне, составил 135 тысяч вакцин.

Днем ранее в Росздравнадзоре сообщили, что первые партии обновленного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" были введены в гражданский оборот.



11 декабря стало известно, что министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Спутник Лайт", ее состав был обновлен. Как уточнили в Минздраве, вакцина прошла клинические испытания и показала высокую безопасность, а также низкую частоту появления значимых побочных эффектов.

Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице