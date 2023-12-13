Депздрав опроверг сообщения о массовом заболевании гриппом среди школьников в Москве

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Департамент здравоохранения Москвы назвал ложной информацию о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет", – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает показателей 2022 года. В настоящий момент в Москве выявлен обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, которая характерна для осенне-зимнего периода, уточнили в ведомстве.

Кроме того, медики не зафиксировали массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп. Сейчас в системе департамента образования и науки Москвы нет учебных заведений, которые закрыты на карантин.

Однако, продолжили в Депздраве, в некоторых организациях действительно были утверждены ограничительные меры. Например, на карантин по ОРВИ и гриппу выведено порядка 1% дошкольных групп и столько же классов.

"Важно отметить, что введение карантина – это необходимая мера, чтобы ограничить контакты между детьми, прервать цепочку передачи инфекции и сохранить здоровье школьников и воспитанников", – заключили в департаменте.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49-й неделе года в столице соответствует сезону. В общей сложности от недуга привились свыше 7 675 884 человек – это 60,7% от численности населения города. Среди них – 1 321 143 ребенка.

Позже в ведомстве уточнили, что масочный режим в Москве не вводился. Призыв носить маски в общественных местах носит рекомендательный характер.

Более 7,5 млн человек привили от гриппа в Москве