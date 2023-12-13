Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер – Роспотребнадзор

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Призыв носить маски в общественных местах столицы носит рекомендательный характер, масочный режим не вводится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

В сообщении уточнили, что на сайте ведомства разместили рекомендации по мерам неспецифической профилактики в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Подчеркивается, что ношение маски в общественных местах является вопросом ответственности перед собой и окружающими. Горожанам также посоветовали чаще мыть руки и использовать антисептики в период эпидподъема.

Накануне в ведомстве сообщили, что заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49-й неделе года в столице соответствует сезону. По последним данным, всего привились более 7 675 884 человек – это 60,7% от численности населения города. Среди них – 1 321 143 ребенка.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных недугов – более одного миллиона человек, отметила она.

Более 7,5 млн человек привили от гриппа в Москве