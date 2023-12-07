В РФ зафиксировали одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом

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В России впервые с начала пандемии зафиксирован одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных заболеваний превысило один миллион человек. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение волн подъема гриппа и подъема COVID-19. Это несет дополнительные риски", – сообщила Попова.

По ее словам, растет число обращений к врачам с коронавирусом и гриппом. Больше всего в РФ регистрируется грипп АН3N2 (гонконгский грипп, или птичий грипп).

Кроме того, в РФ увеличивается количество госпитализируемых и растет тяжесть заболевания. В основном гриппом болеют граждане, не прошедшие вакцинацию от гриппа, отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в защите от вирусных заболеваний по-прежнему помогают маски, но их стали реже носить.

"Меры защиты все знают сейчас очень хорошо, но, к сожалению, не соблюдают. В метро, во всех городах РФ и не только РФ, маски, к сожалению, не используются, а следовало бы", – заключила Попова.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 17,1% за неделю. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе 2022 года.

Как рассказала Попова, всего в стране на данный момент вакцинировались от гриппа 76,5 миллиона человек. Плановая прививочная кампания против гриппа продлится до конца декабря.

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