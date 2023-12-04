Терапевт рассказала, чем чаще всего болеют россияне зимой

Фото: depositphotos/dmitrytph

Аллергия – основная болезнь, которая проявляется у людей в зимний период. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа, сообщает RT.

По ее словам, зимой грипп также накладывается на аллергию. Кроме того, могут прийти коронавирус, простуды, ангины и ОРВИ. Еще могут появиться герпес и ветрянка, добавила эксперт.

Лапа отметила, что в этом году достаточно активный коклюш, и в стране сейчас проходит ревакцинация от этого заболевания. Она объяснила, что у привитых в детстве людей не остается нужного количества антител, чтобы дать нормальный иммунный ответ на попадание инфекции.

В заключение она порекомендовала подходить к вопросу вакцинации ответственно.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация с заболеваемостью корью и коклюшем в России находится на контроле. В ведомстве уточнили, что подъем заболеваемости связан с накоплением числа людей, которые не привились от инфекции. Подобные всплески происходят каждые 4–6 лет, объяснили там.

"Жизнь в большом городе": сезон простуд