10 сентября, 08:31Политика
Силы ПВО за ночь уничтожили 448 украинских беспилотников над Россией
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 448 украинских дронов в ночь на 10 сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, все беспилотники были самолетного типа. БПЛА сбивали с 20:00 9 сентября до 08:00 10 сентября.
БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями.
Также беспилотники сбили над республиками Дагестан, Калмыкия и Крым, Краснодарским краем. Кроме того, аппараты уничтожили над акваториями Каспийского и Черного морей.
Ранее женщина и ее 4-летний сын получили травмы в результате атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Женщина получила множественные осколочные ранения рук и лица, а ребенок – ранения голени, колена, живота и лица.