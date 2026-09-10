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10 сентября, 08:31

Политика

Силы ПВО за ночь уничтожили 448 украинских беспилотников над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 448 украинских дронов в ночь на 10 сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, все беспилотники были самолетного типа. БПЛА сбивали с 20:00 9 сентября до 08:00 10 сентября.

БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями.

Также беспилотники сбили над республиками Дагестан, Калмыкия и Крым, Краснодарским краем. Кроме того, аппараты уничтожили над акваториями Каспийского и Черного морей.

Ранее женщина и ее 4-летний сын получили травмы в результате атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Женщина получила множественные осколочные ранения рук и лица, а ребенок – ранения голени, колена, живота и лица.

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