Около 90 БПЛА уничтожены в Ростовской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Порядка 90 БПЛА ликвидировали при отражении массированной воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 сентября. Об этом в мессенджере MAX заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что под атаку попали Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и 16 районов области: Милютинский, Зерноградский, Аксайский, Каменский, Мясниковский, Тарасовский, Орловский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский и Верхнедонской.

Слюсарь добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Миллеровском районе два частных дома и автомобили получили повреждения. Помимо этого, задета линия электропередачи. Из-за этого в районе временно наблюдается отключение электроэнергии в 4 частных домах. Глава региона уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время представители экстренных служб работают на месте.

В свою очередь, в Тарасовском районе от падения обломков летательного аппарата загорелась сухая трава. Сейчас пожар устранен. В этом районе также нет пострадавших. Однако Слюсарь заявил, что регионе опасность БПЛА сохраняется.

Ренее из-за атаки БПЛА киевского режима загорелся купол храма Николая Чудотворца в селе Машково-Сурена в Тамбовской области. Огонь на высоте 40 метров быстро ликвидировали на площади 25 "квадратов".

