В России создали самый быстрый в стране самолетный антидрон "Кречет"

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Самый быстрый в России антидрон самолетного типа "Кречет" развивает скорость до 450 километров в час, рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

Модель впервые представили на международном технологическом конгрессе в парке "Патриот". По словам Чадаева, "Кречет" запускается с катапульты и имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла, что также уменьшило его размер. Такая скорость нужна для перехвата беспилотников противника "вдогонку".

Обратная стреловидность обеспечивает особую маневренность по крену, уменьшая радиус разворота. Если перехватчик промахнулся, он успевает развернуться и атаковать вновь. На "Кречет" можно устанавливать боевую часть, но он может поражать цели и кинетически. При его массе и скорости этого достаточно для перехвата, например, самолетного дрона противника типа "Лютый", скорость которого не превышает 200 километров в час.

Благодаря скоростным характеристикам перехватчик не нужно размещать в огневых группах на мобильных платформах: он может быстро выйти на траекторию полета вражеского беспилотника, зайти ему в хвост и осуществить перехват.

Ранее Чадаев заявлял, что с начала применения в августе 2024 года в зону спецоперации поставлены миллионы оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский". Эффективность дрона как фронтового ударника не снижается, и эффективных мер противодействия ему со стороны противника за два года не найдено.

