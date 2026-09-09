В зону СВО поставили миллионы дронов "Князь Вандал"

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С начала применения в августе 2024 года в зону спецоперации поставлены миллионы оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" ("КВН"), сообщил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев в беседе с ТАСС.

По словам Чадаева, эффективность дрона как фронтового ударника не снижается и эффективных мер противодействия ему со стороны противника за два года не найдено. Основная тенденция – постоянное увеличение дальности применения, так как враг убирает цели за пределы досягаемости оптоволокна.

Серийно выпускается версия с дальностью 42 километра, но и это не считается пределом, указал гендиректор НПЦ. При этом увеличение дальности неизбежно выдает некоторое снижение эффективности. Таким образом, статистические показатели на 40 километров хуже, чем на 15, но это компенсируется значимостью целей на больших дистанциях.

"Леска тонкая, а каждый километр – дополнительный риск обрыва", – резюмировал он.

FPV-дрон с оптоволоконной связью "КВН" впервые был применен в августе 2024 года в ходе отражения вторжения украинских войск в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее в российские войска поставили первые партии многопульных патронов "Многоточие" для борьбы с мини-дронами. Разработка принадлежит холдингу "Высокоточные комплексы". Патрон может сбивать БПЛА на дальностях до 300 метров в зависимости от калибра. Кроме того, он унифицирован со штатными патронами, а автоматика работает во всех условиях эксплуатации.

