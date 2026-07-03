Первые партии патронов "Многоточие" для борьбы с дронами поставили в ВС РФ

Фото: МАХ/"Ростех"

В российские войска поставили первые партии многопульных патронов "Многоточие" для борьбы с мини-дронами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал "Ростеха".

Разработка принадлежит холдингу "Высокоточные комплексы". Отмечается, что патрон может сбивать БПЛА на дальностях до 300 метров в зависимости от калибра.

"В плане работы наших ребят "за ленточкой": имея этот патрон на вооружении, на снабжении, им не придется носить с собой еще и охотничье ружье", – сказали в госкорпорации.

Как пояснили в "Ростехе", патрон унифицирован со штатными патронами, а автоматика работает во всех условиях эксплуатации. При этом потенциальный вред минимален при применении в городских условиях, так как на дистанциях больше 500 метров элементы пули быстро теряют энергию и поражающие свойства.

Ранее "Ростех" также разработал новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с БПЛА. Его особенностью стали снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемый взрыватель.

Система рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели. Эффективность комплекса уже подтверждена в условиях реального боя.