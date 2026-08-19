Посольство РФ в Берлине рекомендовало воздержаться от провокаций на выборах в Госдуму

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Посольство России в Берлине рекомендовало инициаторам возможных провокаций на выборах в Госдуму не пытаться помешать избирательному процессу. Об этом РИА Новости заявили в диппредставительстве.

В частности, там призвали не мешать организации процесса, не нарушать работу избирательных участков и не пытаться повлиять на мнение граждан, которые придут голосовать.

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее сообщал об усилении активности западных спецслужб по подготовке провокаций на выборах в РФ. По его словам, уже появились призывы не признавать итоги голосования со стороны иноагентов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва будет проходить в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Проголосовать смогут также граждане, которые находятся за рубежом – избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. При этом в Белоруссии откроются 7 избирательных участков.

