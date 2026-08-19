ТАСС: второй погибший после пожара на стройплощадке в Омске был гражданином Казахстана

Фото: MAX/"МЧС Омской области"

Второй рабочий, погибший из-за пожара на строительной площадке в Омске, оказался гражданином Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В региональном управлении Следственного комитета России по Омской области уточнили, что речь идет о молодом человеке 2002 года рождения. Он был сотрудником компании "Глобал инжиниринг", которая выступала подрядчиком.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи должны будут установить не только непосредственного виновника пожара, но и ответственных за безопасность на объекте. В настоящий момент выясняется, кто должен был проинструктировать рабочих перед проведением сварочных работ и контролировать соблюдение правил.

Как рассказали в Минздраве региона, сейчас еще двоих пострадавших с 50 и 70% ожогов тела доставили спецбортом в Нижний Новгород. В омской больнице скорой медицинской помощи № 1 остаются 4 человека, 2 из которых в реанимации.

Пожар произошел 15 августа на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. Пламя вспыхнуло на первом этаже строящегося здания и быстро перекинулось на верхние уровни. В результате пострадали 11 человек, 2 из которых позже умерли в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

