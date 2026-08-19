Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 09:04

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: второй погибший после пожара на стройплощадке в Омске был гражданином Казахстана

Второй погибший после пожара на стройплощадке в Омске был гражданином Казахстана – СМИ

Фото: MAX/"МЧС Омской области"

Второй рабочий, погибший из-за пожара на строительной площадке в Омске, оказался гражданином Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В региональном управлении Следственного комитета России по Омской области уточнили, что речь идет о молодом человеке 2002 года рождения. Он был сотрудником компании "Глобал инжиниринг", которая выступала подрядчиком.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи должны будут установить не только непосредственного виновника пожара, но и ответственных за безопасность на объекте. В настоящий момент выясняется, кто должен был проинструктировать рабочих перед проведением сварочных работ и контролировать соблюдение правил.

Как рассказали в Минздраве региона, сейчас еще двоих пострадавших с 50 и 70% ожогов тела доставили спецбортом в Нижний Новгород. В омской больнице скорой медицинской помощи № 1 остаются 4 человека, 2 из которых в реанимации.

Пожар произошел 15 августа на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. Пламя вспыхнуло на первом этаже строящегося здания и быстро перекинулось на верхние уровни. В результате пострадали 11 человек, 2 из которых позже умерли в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика