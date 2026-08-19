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19 августа, 09:26

Происшествия

После атаки БПЛА на НПЗ в Уфе загорелась установка, находившаяся на ремонте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Уфе после атаки беспилотников произошло небольшое возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Загорелась установка, которая до атаки находилась на ремонте, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Сейчас там устанавливают степень повреждений, но, предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб", – заявил глава региона.

Согласно планам, восстановление займет несколько дней. Всего, по словам Хабирова, Уфу атаковали шесть беспилотников, четыре из них были сбиты. Еще один аппарат упал в промышленной зоне, где произошло возгорание.

Другой БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. В результате повреждено остекление верхних этажей, обломки и осколки упали на припаркованные автомобили. Кроме того, как сообщается, незначительные ранения получил студент медвуза из Индии.

Ранее в Белгородской области в результате обстрелов пострадали четверо, среди них – 15-летний подросток. Сейчас врачи борются за здоровье юноши. Незадолго до этого под огнем противника оказалась Рязанская область, где пострадали три человека, двое из них остаются под наблюдением медиков.

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