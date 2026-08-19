После атаки БПЛА на НПЗ в Уфе загорелась установка, находившаяся на ремонте

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В Уфе после атаки беспилотников произошло небольшое возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Загорелась установка, которая до атаки находилась на ремонте, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Сейчас там устанавливают степень повреждений, но, предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб", – заявил глава региона.

Согласно планам, восстановление займет несколько дней. Всего, по словам Хабирова, Уфу атаковали шесть беспилотников, четыре из них были сбиты. Еще один аппарат упал в промышленной зоне, где произошло возгорание.

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