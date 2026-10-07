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07 октября, 09:18

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МВД: ставить отметки в паспорт самостоятельно запрещено

В МВД разъяснили, можно ли ставить отметки в паспорт самостоятельно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россиянам нельзя самостоятельно ставить отметки в паспорт и вносить туда сведения и записи. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД России.

В ведомстве отметили, что при внесении самостоятельных отметок документ будет недействителен.

Ранее в МВД напомнили, что паспорт необходимо менять в 20 и 45 лет, а также при заметном изменении внешности. Документ также необходимо заменить при его утрате или хищении, при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения.

Между тем в ведомстве сообщили, что в российских загранпаспортах изменится бланк документа с 1 января 2027 года – из него уберут графы "Личный код" и "Учетная запись". Эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому больше неактуальны.

Также изменится обозначение типа документа в считываемой машиной зоне паспорта. Прежние символы P, D и S заменят на новые коды: PP – для загранпаспорта гражданина РФ, PD – для дипломатического загранпаспорта и PO – для служебного загранпаспорта.

Правила оформления загранпаспортов для россиян изменятся с 2027 года

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